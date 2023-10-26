日職／徐翔聖成選秀首位台灣高中生 養樂多來台開記者會

日本職棒今天舉辦選秀會，其中育成選秀環節中，養樂多隊在第1輪指名鶯歌工商18歲投手徐翔聖，成為隊史第2位台灣球員，也是史上第一位被日職球團選秀指名的台灣應屆高中生，球團也將在明天為他舉辦記者會。

身高186公分，右投右打的徐翔聖是鶯歌工商的主力投手，在111學年度高中木棒聯賽、第10屆黑豹旗、東岸聯盟U18錦標賽以及玉山盃青棒賽皆有不錯表現，今年木棒聯賽更投出生涯最快的145公里球速。

徐翔聖在選秀中被指名的名字是高橋翔聖，他的父親是台灣人、母親是日本大阪人，雖然在台灣出生，但小時候曾有段時期在日本生活，因此中文、日文都會講，也跟著媽媽一起喜歡阪神虎隊，最喜歡的投手是藤川球兒。

養樂多隊明天將在台灣舉行記者會，國際部部長奧村政之代表出席，徐翔聖也將分享自己加盟日職的心情，養樂多隊已經多年未簽下台灣球員，前一次是1989年的郭建成。

商品推薦