日職／育成選秀 養樂多首輪選走鶯歌工商徐翔聖

日職選秀會議今天登場，東京養樂多燕子隊在育成選手選秀會首輪選入鶯歌工商17歲台日混血投手徐翔聖，他在日職選秀會上使用的名字是高橋翔聖。

日本職棒今天舉行選秀會議，東京養樂多隊在育成選秀會首輪就選中鶯歌工商高三投手徐翔聖。徐翔聖的媽媽是日本大阪人，徐翔聖雖然在台灣出生，但幼稚園時期有在日本生活過一段時間，中文、日文都會講。

徐翔聖先前受訪時曾表示，因為媽媽是阪神虎隊球迷，受媽媽影響也開始看棒球、覺得棒球很有趣才開始打球，偶像是阪神虎隊退役球員藤川球兒。

徐翔聖也是鶯歌工商極力培養的主力投手，屬於控球型投手，今年初高中木棒聯賽投出最快球速145公里。

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