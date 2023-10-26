中職／守護桃園主場 幻藍小熊為桃猿開球

中華職棒季後挑戰賽將於28日於統一獅台南主場開打，29日回到樂天桃猿隊大本營桃園棒球場，將由來自實境選秀節目「未來少女」的女子音樂組合幻藍小熊（GENBLUE）擔任開球表演，並且與樂天女孩一起為桃猿加油。

幻藍小熊（GENBLUE）由共9位女孩組成，分別是XXIN（心茗）、容容、BIDO、許媛媛、毓、Nico、Vicky，特別的是也有來自日本混血的采甄及韓籍的Ayeon（阿勇），平均年紀僅有18歲的她們，有著各自獨特的魅力。因實力、外在兼具成為熱烈討論話題。

即將發行紀念專輯《FOR YOU》，其中主打歌夢想塗鴉冊(Color Paper)，真摯溫暖的歌詞由成員創作，還請來前韓國女團IZ*ONE的隊長權恩妃作曲，這首單曲已於10月18日搶先在各大數位音樂平台上線。

樂天女孩與幻藍小熊近三十人大陣仗將一起為樂天桃猿加油，隊長容容表示，感受到10號隊友的熱情，讓幻藍小熊一起跟著大家為棒球應猿！

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