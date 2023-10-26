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中職／猿隊28人精選 19歲宋嘉翔、林智平只打4場是亮點

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊宋嘉翔。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊宋嘉翔。記者蘇志畬／攝影

中華職棒季後挑戰賽將在28日開打，統一獅隊與樂天桃猿隊今天提交28人名單，猿隊在捕手取捨上放掉張閔勛、選擇19歲的宋嘉翔，林承飛林子偉都沒有傷勢顧慮，確定進入名單，今年一軍僅出賽4場的林智平也入列。

總教練曾豪駒透露，捕手這環是教練團開會討論最久的一部分，最終決定選擇嚴宏鈞、林泓育、宋嘉翔，而未納入張閔勛，「閔勛是有經驗，嘉翔雖然年輕但也有他的優勢在。」

林承飛21日出賽守備時受傷，右腳有點腫脹，24日開始正常練習，如今確定帶入季後賽；林子偉則是10月初參加亞運期間手腕出現腫脹不適，到23日才重返一軍。

曾總表示，林承飛現在身體沒問題，林子偉則是內野、外野都會準備，「大家都健健康康的。」

林智平今年在一軍僅出賽4場，但依舊被帶進28人名單中，曾豪駒表示：「他的近況不錯，重要時刻需要他的攻擊，經驗上是沒有問題。」林智平其中3場出賽是10月下旬，打了4支安打、3分打點。

樂天桃猿隊林智平。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊林智平。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊林子偉。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊林子偉。記者蘇志畬／攝影

林子偉 林智平 林承飛

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