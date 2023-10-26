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中職／季後挑戰賽28人名單出爐！獅隊外野手有亮點
中華職棒季後挑戰賽將於28日開打，由統一獅交手樂天桃猿，「猿獅大戰」採五戰三勝制，上半季冠軍統一獅隊先握有一勝，率先三勝的球隊將晉級總冠軍賽，28人名單今天正式出爐。
猿獅兩隊同樣帶入12名投手，猿隊捕手列入4人，不過廖健富應以指定打擊為主，獅隊則是今年角色最吃重的林岱安、陳重羽兩人。
外野手猿隊雖僅3人，但林子偉也可支援外野，獅隊外野手則占了6人，除了「外野三鬼」固定班底外，還有今年進步很多的邱智呈，以及今年U18國手林佳緯、老大哥胡金龍。
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