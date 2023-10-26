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棒球／陳偉殷更新近況：復健就像爬越高底起伏的山丘

聯合新聞網／ 綜合報導
陳偉殷9月時曾受邀出席金鶯昔日隊友瓊斯的球衣背號退休儀式，今日則在粉絲團更新復健心情。 截圖自陳偉殷粉絲團
陳偉殷9月時曾受邀出席金鶯昔日隊友瓊斯的球衣背號退休儀式，今日則在粉絲團更新復健心情。 截圖自陳偉殷粉絲團

因肩膀傷勢已2年多未在前線實戰的陳偉殷，去年6月底被日職阪神虎釋出後仍持續復健，希望能再重回球場，今天也在個人粉絲團回報心情，「就像是要爬越一段又一段高低起伏的山丘。」

陳偉殷曾在今年初受訪時透露去年7月已再次接受肩膀手術，今年初也返美複診，未來目標仍是重返球場，也po出和兒子傳接球的影片，當時還備註自己是地方爸爸兼任投手教練。

關於復健生活，陳偉殷在7月時曾寫下：「「我知道許多人都關心我的近況，所以我想和大家分享一下我的日常生活。每週我都會去牛棚訓練，進行復健兩次、傳接球訓練四次，每週還會接受一次按摩和整骨治療，以及兩次紅外線桑拿。除此之外，我還忙著接送小孩去夏令營，陪伴他們練球，還有遛狗的樂趣，我也仍在努力回到球場！」」

9月中時陳偉殷則受邀出席昔日金鶯隊有瓊斯(Adam Jones)的球衣退休儀式，今日則再次po出練投影片，向外界分享近期心情：「這幾個月持續在復健，有過類似經歷的人應該會有同感，有時難免會覺得前進三步又後退一步，像是要爬越一段又一段高低起伏的山丘，但是大家的支持一直是我的動力，謝謝你們一直在我身邊。」

值得一提的是近年來中職不斷向陳偉殷招手，但他從未正面回應，只強調目標就是重回球場，只是屆時若真的有意回台打球，儘管有旅美與旅日資歷，能否適用「旅外優秀球員條款」不用選秀仍是問號。

陳偉殷 中職 金鶯

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