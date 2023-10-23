中職／扛兄弟戰績責任 恰總：若有適合人選尊重球團
中職中信兄弟今年挑戰3連霸失利、無緣晉級季後賽，昨天賽後總教練彭政閔表示會負起全責，外界關心總教練去留，彭政閔僅表示：「若明年球團有適合人選，我也都尊重球團。」
中華職棒中信兄弟隊昨天輸給樂天桃猿隊後，確定無緣晉級季後賽，賽後教練團閉門會議許久，總教練「恰恰」彭政閔責任一肩扛表示，「沒打進季後賽，是我一個人的問題」，也提到在球季整個結束後，「我會把我該做的工作做完，為今年沒有打進季後賽負起責任。」
彭政閔話沒有講明，但外界關心兄弟球團明年總教練去留。兄弟今天在嘉義市立棒球場與統一獅隊交手，賽前彭政閔與領隊劉志威也有會面溝通許久。
彭政閔接受媒體訪問表示，有跟領隊討論一下，有關今年的缺失、跟領隊報告。至於總教練去留，彭政閔沒有明確回應，僅表示年底再討論，但也提到「若明年球團有適合人選，我也都尊重球團。」
兄弟球團也發布領隊劉志威說法，「今年賽季大家都盡力了，雖然所有教練與球員們都拚戰到最後，可是沒有進入到季後賽，整個球團都會做檢討。怎麼讓大家持續進步，這也是我們下一步要做的事情。」
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