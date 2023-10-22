聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／沒進季後賽 彭政閔做完該做工作：我會負起全責
中信兄弟今晚以9：11敗給樂天桃猿隊，在最後關頭錯失季後賽門票，總教練彭政閔更沈重表示，等球季結束後做最後收尾，「我會負起全責。」
兄弟在球季最後4場對戰猿隊的比賽，若能橫掃就可將季後賽門票握在手中，前兩場贏球後充滿希望，然而昨天在洲際主場以6：11輸給猿隊，今天移師桃園球場再戰，又以9：11落敗。
兩場輸球共同問題是打擊追分趕不上投手失血速度，今天先發投手艾士特4.2局被敲出10支安打，丟掉8分其中有6分是自責分，另外2分也是因自己守備失誤所致，單場被敲安、失分都是本季最高。
彭政閔表示：「調度上困難一定有，該怎麼做就怎麼做，一開始就失分，需要比較多投手分攤，無法只用狀況比較好的選手，雖然有失分，但大家都盡力了。」
回顧這個賽季，彭政閔先是感謝所有球員、教練、工作人員的辛勞，「大家都努力想贏下每一場比賽，沒打進季後賽是我一個人的問題。」
彭政閔更進一步表示：「沒辦法打進季後賽，我會負起全責，這是我一個人的責任，在球季結束後，我會把該做的工作做完，為今年沒有打進季後賽負起責任，球員們和所有人都辛苦了。」
MLB季後賽對戰表
▪ 國聯主場必勝、美聯客場不敗成對比 這裡看2023MLB季後賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言