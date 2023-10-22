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中職／沒進季後賽 彭政閔做完該做工作：我會負起全責

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
彭政閔(左)教頭表示會負起全責。 中信兄弟提供
彭政閔(左)教頭表示會負起全責。 中信兄弟提供

中信兄弟今晚以9：11敗給樂天桃猿隊，在最後關頭錯失季後賽門票，總教練彭政閔更沈重表示，等球季結束後做最後收尾，「我會負起全責。」

兄弟在球季最後4場對戰猿隊的比賽，若能橫掃就可將季後賽門票握在手中，前兩場贏球後充滿希望，然而昨天在洲際主場以6：11輸給猿隊，今天移師桃園球場再戰，又以9：11落敗。

兩場輸球共同問題是打擊追分趕不上投手失血速度，今天先發投手艾士特4.2局被敲出10支安打，丟掉8分其中有6分是自責分，另外2分也是因自己守備失誤所致，單場被敲安、失分都是本季最高。

彭政閔表示：「調度上困難一定有，該怎麼做就怎麼做，一開始就失分，需要比較多投手分攤，無法只用狀況比較好的選手，雖然有失分，但大家都盡力了。」

回顧這個賽季，彭政閔先是感謝所有球員、教練、工作人員的辛勞，「大家都努力想贏下每一場比賽，沒打進季後賽是我一個人的問題。」

彭政閔更進一步表示：「沒辦法打進季後賽，我會負起全責，這是我一個人的責任，在球季結束後，我會把該做的工作做完，為今年沒有打進季後賽負起責任，球員們和所有人都辛苦了。」

中信兄弟總教練彭政閔。記者余承翰／攝影
中信兄弟總教練彭政閔。記者余承翰／攝影

彭政閔 樂天桃猿 中信兄弟

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