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中職／專殺悍將！陳重廷3安猛打 家鄉解鎖本季首次MVP

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊陳重廷。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳重廷。圖／統一獅隊提供

統一獅隊陳重廷不愧是「悍將殺手」，今天在嘉義市棒球場對富邦悍將隊之戰，單場3安猛打，幫助獅隊以9：3贏球，在季後挑戰賽前延續好氣勢，陳重廷也在家鄉拿下本季第一次的單場MVP。

今晚獅隊與悍將之戰，前4局兩隊都沒得分，然而5局下在蘇智傑陽春砲領頭下，單局7支安打、攻下9分大局，陳重廷單局2安、貢獻2分打點。

不僅如此，3局下陳重廷也敲出一支二壘打，全場4打數3安打、2分打點，獲選單場MVP，本季對戰悍將的打擊率也上升到4成29，70打數敲出30支安打。

獅隊先發投手克維斯5局被敲2安無失分，拿下本季第8勝，另有8次三振；悍將先發投手恩力則是4局被敲6支安打包含1轟，丟掉6分，吞本季第3敗。

悍將今年以榜眼籤選進的U18國手王念好，在今天升上一軍「開箱」，先發第6棒、一壘手，3打數無安打，選到1次四壞，生涯首安暫未出爐。

陳重廷 王念好

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