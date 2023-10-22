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中職／突破！高宇杰2年來首支得點圈長打 兄弟猛攻6分

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟高宇杰3局上敲出帶有1分打點的安打。記者余承翰／攝影
中信兄弟高宇杰3局上敲出帶有1分打點的安打。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊今晚面對0：4的落後，靠著3局上6支安打狂攻，打回6分逆轉樂天桃猿隊，其中高宇杰的二壘打敲回第6分，也是個人近兩年得點圈第一支長打，來得正是時候，也幫助兄弟在這場關鍵戰役暫時領先。

輸球就與季後賽無緣的一戰，兄弟又陷入開賽就落後的局面，前2局先發投手艾士特連連挨打，分別丟掉3分、1分，打線前2局也遭到壓制。

然而3局上兄弟突破陳克羿封鎖，1出局後江坤宇、岳政華敲安加上王政順保送形成滿壘，陳子豪觸身球擠回1分，詹子賢再敲出安打帶有2分打點，追近到3：4。

猿隊雖換上賴鴻誠接手，但又被王威晨敲安形成滿壘，曾頌恩高飛犧牲打敲回追平分，岳東華的安打敲回超前分，高宇杰更在一二壘有人時，敲出左外野二壘安打，讓兄弟取得6：4領先。

高宇杰今年關鍵時刻表現不太理想，今天賽前66打數僅敲出6支安打，得點圈打擊率0.091，而且這6支都是一壘安打，甚至去年得點圈23打數3支安打也都是一壘打，今天是高宇杰近兩年的首支得點圈長打。

中信兄弟岳政華（右）3局上突襲短打成功站上壘包。記者余承翰／攝影
中信兄弟岳政華（右）3局上突襲短打成功站上壘包。記者余承翰／攝影

高宇杰 樂天桃猿

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