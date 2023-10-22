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中職／兄弟下放張祖恩、李振昌留德保拉 恰總有解釋

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊德保拉。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊德保拉。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天做出陣容調整，兩名投手張祖恩、李振昌下二軍，拉上彭識穎、陳柏豪支援，19日先發過的德保拉還在陣中，有可能明天再上嗎？總教練彭政閔說：「要看他恢復。」

張祖恩昨天中繼1.2局丟掉2分非責失，退場後自責落淚，李振昌則是復出後兩場出賽都挨轟，彭政閔表示，張祖恩昨天投了43球，今年的任務已經結束。

兄弟選擇拉上彭識穎、陳柏豪支援，王凱程也在一軍隨隊，不過明天的先發投手是誰並未公布，彭政閔雖然賽前表示，陳柏豪、盧孟揚都是考慮人選，但重點是今天這場。

兄弟今天在桃園棒球場對上樂天桃猿隊，只要輸球就確定無緣季後賽，彭政閔說：「今天先拚，沒有下二軍或是在不出賽名單的，都有可能上場，球季剩下2場比賽，也是最重要的2場，先把自己能做的做好。」

兄弟今天不能輸，而就算贏球，也需要自己明天擊敗統一獅加上猿隊與富邦悍將2場比賽要輸1場，才能進入季後賽；如果今天和局，則需要猿隊2場對悍將都輸。

德保拉19日才先發過，投了7.2局、114球，但兄弟並未選擇下放增加名單空間，而是讓他留在陣中，今天放在不上場登陸球員，明天球季最後1場有可能「投1休3」再上嗎？彭政閔表示：「投手教練那邊似乎有討論，要看他恢復，還是需要休息跟調整。」

彭政閔 彭識穎 李振昌

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