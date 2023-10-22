中職／猿象關鍵戰道博格續放牛棚 曾總：發揮最大效應

樂天桃猿隊今天回到桃園主場與中信兄弟隊進行4場對決的最終戰，贏球就能取得上半季門票，道博格今天也將繼續牛棚待命，全力搶下這一場，總教練曾豪駒說：「把該贏的拿下來。」

猿隊最近4場與兄弟對戰關係到季後賽門票，只要贏下2場就能晉級，只不過前2場都輸球，直到昨天扳回一城，今天成為關鍵一戰，曾豪駒表示：「兩隊打得張力都很高，精銳盡出，打出好比賽。」

今天賽前曾豪駒也正常跟球員談話，希望大家努力、加油，打好這場比賽，「大家都知道現在的狀況，就扮演好自己的角色就好。」打線上因為面對艾士特，預計以左打為主。

原本擔任先發的道博格最近兩場出賽都是中繼，19日投2局無失分，昨天1.2局無失分拿下勝投，曾豪駒表示，這個系列賽就是讓道博格在牛棚待命，「今天也是在後面備戰，發揮最大的效應。」

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