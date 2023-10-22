中職／游擊拉警報！林承飛腳傷下二軍 林子偉無法歸隊

樂天桃猿隊游擊防區拉警報，林承飛昨天與隊友相撞導致腳傷，下二軍休養，林子偉也還未回到比賽強度，今天升上馬傑森、林智平填補內野空缺。

猿隊昨天以11：6擊敗中信兄弟隊，更靠近季後賽門票一步，今天回到桃園主場再擊敗兄弟就可確定到手，然而昨天比賽中林承飛守備時與三壘手梁家榮相撞，今天無法上場。

總教練曾豪駒表示，根據防護員評估，林承飛的腳還有些腫脹，在球季剩下的3場比賽來不及上場，因此今天先下放二軍。

林承飛因傷下放二軍。中央社記者張新偉攝

另一名傷兵林子偉的手腕恢復狀況也還趕不及復出，曾總表示，林子偉守備沒有問題，但打擊上還是有些不舒服，無法達到比賽強度，需要再等一等，「季後賽來不來得及，需要再評估。」

今天猿隊游擊防區交給馬傑森，林智平也升上一軍，下二軍的除了林承飛外還有昨天先發過的洋投霍爾，全力拚今天這戰。

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