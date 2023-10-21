中職／布萊威7局11K斷龍3連勝 伍鐸2.1局補足年資

統一獅隊本季在台南主場最後一戰，布萊威先發7局無失分，加上全隊12支安打支援，以8：2擊敗味全龍隊，龍隊雖然輸球中斷3連勝，但洋投伍鐸補足80局投球，再拚1年就可觸發「羅力條款」。

布萊威今天讓龍隊打者頻頻揮空，102球投完7局，製造11次三振，另有2次四壞保送，沒有掉分，防禦率下修到3.95，也拿下第3勝。

獅隊打線則是前3局就從布里悍手中攻下4分，5局下面對中繼投手林凱威，林益全、黃勇傳、陳重羽接連敲安，將他打退場，改由王躍霖接替，U18國手林佳緯一棒敲出右外野二壘安打，敲回單局第4分，個人生涯首安、首打點都出爐。

林佳緯在10月7日首次出賽時，就以18歲又269天的年紀獅隊最年輕出賽野手、史上第11年輕，接下來7打席、6打數未敲安，今天打破乾旱後，18歲283天的年紀寫下隊史第二年輕敲安紀錄，僅次於林靖凱的18歲又279天。

龍隊在布里悍先發3局就退場情況下，採取牛棚車輪戰，伍鐸作為第5任投手，以35球投了2.1局沒有掉分，今年投球局數剛好80局，獲得1年年資、累積8年年資，將滿37歲的伍鐸最快後年可成為繼羅力之後，第2位「羅力條款」受惠者。

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