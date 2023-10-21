中職／林佳緯首安、首打點出爐 寫獅隊第二年輕紀錄

統一獅隊今年季中選秀會第一指名林佳緯先改寫隊史最年輕出賽紀錄，等待20天的生涯首安也在今天出爐，18歲283天的年紀寫下隊史第二年輕敲安紀錄，首打點也一起進帳。

獅隊今天前3局攻下4分打退龍隊先發投手布里悍，5局下面對中繼投手林凱威，林益全、黃勇傳、陳重羽接連敲安，將他打退場，改由王躍霖接替，輪到今天先發的林佳緯，他一棒敲出右外野二壘安打，送回陳重羽，這支安打敲回單局第4分。

統一隊史最年輕敲安的野手是林靖凱，他在2019年4月27日以18歲又279天之齡敲出生涯首安，第二名原本是林子豪的18歲又363天，林佳瑋今天超車成為隊史第二名。

林佳緯從10月1日首度升上一軍後，到10月7日才首次出賽，18歲又269天的年紀成為史上第11年輕出賽野手，超越林靖凱的18歲又278天，成為隊史第一，只不過接下來7打席、6打數未敲安，直到今天才打破乾旱。

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