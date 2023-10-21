U15世界盃女壘／郭俐妤好投 打線遭封鎖台灣不敵日本

U15世界盃女壘賽今天開打，台灣隊首戰與地主日本交手，投手郭俐妤先發投6局僅失1分、表現不差，但台灣隊打線受制沒能拿下分數，終場以0比1吞下首敗。

台灣U15女壘代表隊由總教練陳美分領軍，今年6月在亞洲盃女壘賽奪冠、取得世界盃門票，世界盃今天起在日本東京舉行，台灣隊預賽與地主日本、義大利、墨西哥、紐西蘭、秘魯分在A組，B組為巴西、捷克、菲律賓、波多黎各、烏干達和美國，預賽分組前3名晉級超級循環賽複賽，冠軍預計29日出爐。

台灣隊今天首戰就強碰地主日本隊，先發投手郭俐妤表現亮眼，1局下1人出局後雖被敲出二壘打，但沒讓對手延續攻勢，2局下2人出局後被敲出安打，接著讓打者敲出三壘方向滾地球、沒有失分。

郭俐妤3局下有狀況，2人出局後先被櫻木藍睦敲出內野安打，再被加減夢華敲出二壘安打失掉1分，接著投出保送，郭俐妤及時回穩，讓打者敲出滾地球出局、沒有擴大失分危機。

郭俐妤今天總計投6局僅被敲出4支安打，投出3次三振、2次保送，失掉1分責失分，但台灣隊打線受制，團隊僅敲出2支安打，攻勢沒能延續，吞下首敗。台灣隊明天將與墨西哥隊交手、力拚勝場開張。

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