快訊

金鐘紅毯／禮服高衩超過腿根 女星屁股蛋旁蝴蝶結太搶眼

沿路超車按喇叭！國3遊覽車超速釀4死22傷 駕駛依過失致死移送

金鐘紅毯／「婉君」來了！ 蘇瀅「長輩」帶出門深V現身

U15世界盃女壘／郭俐妤好投 打線遭封鎖台灣不敵日本

中央社／ 台北21日電
U15世界盃女壘賽今天開打，台灣隊首戰與地主日本交手，投手郭俐妤先發投6局僅失1分、表現不差，但台灣隊打線受制沒能拿下分數，終場以0比1吞下首敗。 截圖自WBSC官方推特
U15世界盃女壘賽今天開打，台灣隊首戰與地主日本交手，投手郭俐妤先發投6局僅失1分、表現不差，但台灣隊打線受制沒能拿下分數，終場以0比1吞下首敗。 截圖自WBSC官方推特

U15世界盃女壘賽今天開打，台灣隊首戰與地主日本交手，投手郭俐妤先發投6局僅失1分、表現不差，但台灣隊打線受制沒能拿下分數，終場以0比1吞下首敗。

台灣U15女壘代表隊由總教練陳美分領軍，今年6月在亞洲盃女壘賽奪冠、取得世界盃門票，世界盃今天起在日本東京舉行，台灣隊預賽與地主日本、義大利、墨西哥、紐西蘭、秘魯分在A組，B組為巴西、捷克、菲律賓、波多黎各、烏干達和美國，預賽分組前3名晉級超級循環賽複賽，冠軍預計29日出爐。

台灣隊今天首戰就強碰地主日本隊，先發投手郭俐妤表現亮眼，1局下1人出局後雖被敲出二壘打，但沒讓對手延續攻勢，2局下2人出局後被敲出安打，接著讓打者敲出三壘方向滾地球、沒有失分。

郭俐妤3局下有狀況，2人出局後先被櫻木藍睦敲出內野安打，再被加減夢華敲出二壘安打失掉1分，接著投出保送，郭俐妤及時回穩，讓打者敲出滾地球出局、沒有擴大失分危機。

郭俐妤今天總計投6局僅被敲出4支安打，投出3次三振、2次保送，失掉1分責失分，但台灣隊打線受制，團隊僅敲出2支安打，攻勢沒能延續，吞下首敗。台灣隊明天將與墨西哥隊交手、力拚勝場開張。

女壘

延伸閱讀

日本全新住宿體驗，去監獄住一晚！星野集團「虹夕諾雅 奈良監獄」 2026年盛大開幕

日本9月核心CPI 2.8% 為一年多來首見增速放緩

MLB／從3戰16轟變成機關槍打線 韋蘭德優質先發躲不掉敗投

影／U15女壘前進世界盃 綠委共同加油打氣

相關新聞

中職／馬西屏開球投「反向曲球」獅隊三匾額超有梗回應

資深媒體人馬西屏今年在杭州亞運解說時，名言金句連發，中華職棒統一獅隊今日特地邀請他到場開球，表揚亞運參賽的林安可、古林睿...

黑豹旗／雄女劉姝榆104球熱投 看兩部動漫愛上棒球

高雄女中作為首間參賽的女子棒球隊，今天在2023年中信盃黑豹旗青棒賽初登場即寫下歷史，先發投手劉姝榆更投出隊史第1次三振...

黑豹旗／謝謝雄女寫歷史 劉柏君：我們努力沒有白費

高雄女中今年以全女性參戰，寫下中信盃黑豹旗新歷史，這場比賽也特別由周中庭、劉柏君兩位女性主播、球評擔任解說，一起見證歷史...

黑豹旗／中信實中從不懂三振到接殺 林正豐、郭泓志狂喜

中信實中棒球隊首次參戰2023中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，人氣卻很高，原因是教練團成員包含郭泓志、林正豐等棒球名人，只...

U15世界盃女壘／郭俐妤好投 打線遭封鎖台灣不敵日本

U15世界盃女壘賽今天開打，台灣隊首戰與地主日本交手，投手郭俐妤先發投6局僅失1分、表現不差，但台灣隊打線受制沒能拿下分...

黑豹旗／雄女登場寫歷史 校長：期待2024年有全女子賽

高雄女中棒球隊今天初登黑豹旗，寫下賽史上首支全女子球隊歷史。雖以0比24、3局不敵私立大同高中。雄女校長鄭文儀表示，表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。