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黑豹旗／雄女登場寫歷史 校長：期待2024年有全女子賽

中央社／ 高雄21日電
中信盃黑豹旗高雄女中初登場，留下首三振、首安打紀錄。 圖／中信盃黑豹旗粉絲團提供
中信盃黑豹旗高雄女中初登場，留下首三振、首安打紀錄。 圖／中信盃黑豹旗粉絲團提供

高雄女中棒球隊今天初登黑豹旗，寫下賽史上首支全女子球隊歷史。雖以0比24、3局不敵私立大同高中。雄女校長鄭文儀表示，表現超乎預期盼繼續傳承，期待明年有全女球隊賽事。

鄭文儀告訴中央社記者，今早不到5點就起床準備搭高鐵，校內共10名老師組成啦啦隊一起北上。球場上雄女加油團近50人，團隊聲勢浩大，不少校友、家長都到場支持。

鄭文儀說，球員表現超乎預期，投手多次三振，也有安打上壘。比賽中球員一度站上三壘，差一點就可以得分，雖然最後沒有得分，但已非常精彩。

雄女棒球隊這次由3名高一生、9名高二生，以及1名高三生，參賽精神可望由學妹延續，鄭文儀說，「參賽黑豹旗歷史有賴高一學生繼續跟未來的學妹招攬。」

鄭文儀說，雄女的勇氣可鼓舞其他女校熱愛棒球的孩子，今天是雄女值得紀念的創校棒球日；相信這場女孩們堅持不懈的毅力勇氣，能帶動其他女校組隊參賽，期待明年黑豹旗大賽如願有自己的「紅粉聯盟」，可有全女球隊自己的賽事。

雄女透過新聞稿表示，雄女棒球隊在今年暑假成軍，由13名熱愛棒球運動的同學自發組成，報名參加第11屆黑豹旗全國高中棒球大賽 ，記者會即成為矚目亮點，是第一支純女生隊伍參賽，也是雄女創校百年第1場正式的棒球比賽。

雄女指出，學生勇敢接受挑戰，也積極加強訓練，每週二、四放學後和週日上午在校外棒球場練習，學校體育老師們也義務增加每天早上上課前的訓練指導。經過一個半月的集訓，球技進步不少，團隊精神更是高昂。

鄭文儀說，高雄市長陳其邁在球隊出發前1天到校為同學們加油打氣，贈送加菜金和飲料，更是鼓舞士氣。今天的比賽，全校師生家長都熱情支持，為球員的好表現歡呼鼓掌。恭喜雄女棒球隊百年校史第一戰表現出感動人心的奮戰精神，也充分享受到棒球比賽的樂趣。

校方表示，非常感謝宋教練等3名教練辛勞指導，校內由老師李泱寰擔任領隊，學務主任許嘉哲、老師簡岑如、組長黃議霆和體育科的全力支援，功不可沒。

棒球 黑豹旗

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