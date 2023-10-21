中職／馬西屏開球投「反向曲球」獅隊三匾額超有梗回應

資深媒體人馬西屏今年在杭州亞運解說時，名言金句連發，中華職棒統一獅隊今日特地邀請他到場開球，表揚亞運參賽的林安可、古林睿煬、林子豪三位中華英雄，並頒發「完美90度」、「投好壯壯」、「是壯不是胖」匾額，回應馬西屏的金句。

今年杭州亞運中華隊打出精采好球，熱度也延燒到電視評論節目，馬西屏在節目上解析球員背景，說出包含「林安可是全世界打球90度最標準的」、「古林睿煬從小體弱多病」、「林子豪從73公斤增『肥』到92公斤」等等評論。

中華職棒統一獅隊邀請資深媒體人馬西屏開球，並為三位杭州亞運英雄頒贈匾額。圖／擷取自CPBL TV

中華職棒統一獅隊邀請資深媒體人馬西屏開球，並為三位杭州亞運英雄頒贈匾額。圖／擷取自CPBL TV

結果今天獅隊為三名亞運國手準備的參賽紀念匾額，交由馬西屏贈出，給林安可的是「完美90度」、古林睿煬是「投好壯壯」，林子豪則收到「是壯不是胖」。

馬西屏先開玩笑說：「我等一下要投反手（向）曲球。」梗同樣來自當時亞運評論，還問說等下要由誰接捕，「不能是體弱多病的古林睿煬吧？」主持人透露就是古林：「他說他要雪恥。」

學生時期打過棒球的馬西屏，站在投手丘上投出一顆大曲球，不落地落到古林睿煬手套中，擔任開球主審的林子豪驚訝到嘴形變成大大的「O」，開球打者的林安可也露出笑容。

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