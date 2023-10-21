黑豹旗／中信實中從不懂三振到接殺 林正豐、郭泓志狂喜

中信實中棒球隊首次參戰2023中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，人氣卻很高，原因是教練團成員包含郭泓志、林正豐等棒球名人，只不過當球員談到學會的滑球被敲長打，林正豐苦笑說：「我的滑球嗎？」

中信實中今年9月中才成軍，教練團由中信金融管理學院棒球隊總教練曾智偵領軍，前大聯盟投手郭泓志義務指導，前富邦悍將投手教練林正豐、傳接球實驗室館長下巴辣大叔與藍教頭謝大偉也都是教練團成員。

郭泓志、林正豐今天在場邊為球員加油、鼓掌，但最終首戰仍以0：15在4局被建國中學提前擊倒，林正豐表示：「光是看到他們高飛球接殺，就很高興了。」

原因為何？林正豐解釋，球員幾乎是一張白紙，不少人連棒球規則都不懂，「一開始連什麼是三振、保送都不懂，完全沒概念，要打給他們守備練習也無法，只能慢慢建立，從守備基本功開始。」

中信實中棒球隊只能利用平日課餘時間練習，假日住宿生要回家，透過周日提前返校來練習，林正豐說：「看得出球員都很投入，一次練習3小時對非科班來說很多，但還是有人會加練，練習受限場地因素，沒辦法練高飛球，比賽中卻能夠接到，很感動。」

今天先發投手陳峙浩平時是打高爾夫，第一次接觸棒球，結果以88球投了3局，被敲9支安打，丟掉11分，另有3次三振，表現不差，郭泓志表示，投手是教練團一起決定，「一開始最擔心投手、捕手、一壘手這三個位置，至少要讓比賽能夠進行。」

能夠享受職業級師資，陳峙浩表示，學校校風比較國際化，球員也很快就跟教練打成一片，相處起來沒有距離感，但要能吸收教練的功力難度很高，「才練2、3個星期，不可能馬上學會。」

但陳峙浩還是在林正豐指導下學會滑球，結果今天比賽中被敲的兩支長打剛好都是「教練教的滑球」，讓林正豐忍不住苦笑。

唯一可惜是沒有人敲出安打，林正豐曾允諾，要送出實戰球衣給今天敲出首安的球員，至於郭泓志的球衣？陳峙浩笑說：「我們不敢奢求。」 中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，中信實中首次參賽，先發投手陳峙浩。記者蘇志畬／攝影 中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，郭泓志擔任中信實中客座教練，賽後吸引球員合照。記者蘇志畬／攝影 中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，中信實中首次參賽，教練團有郭泓志（後排左五）、林正豐（後排右四）等球星。記者蘇志畬／攝影

商品推薦