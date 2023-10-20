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中職／高國輝從省話大哥變多話教練 高國麟說很欣慰

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將高國麟8局下敲出帶有勝利打點的安打，獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
富邦悍將高國麟8局下敲出帶有勝利打點的安打，獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊本季在新莊球場的最後一戰，以2：1擊敗統一獅隊，高國麟第8局敲致勝安打，也將自己送上今年第一次的主場MVP頒獎台；最近哥哥高國輝剛切換到教練的角色，高國麟深刻感受差異，以前話不多的人，現在當了教練卻變得多話，「我覺得滿欣慰。」

高國麟此役雙安，第8局在李宗賢的二壘打開路之後，補上安打，打破兩隊1：1局面，這是他今年第二次單場MVP，主場MVP則是第一次，前一次已是去年10月6日。

高國麟近兩年表現下滑明顯，他也坦言成績越來越不好，「成績不如預期，就是繼續努力。」球季結束後，他說首要希望先加強自己的髖，「空間越來越侷限，不像剛進來時角度那麼大，需要再去加油。」他說健康說起來很簡單，卻是最難的事，自己也需要好好學習。

高國輝在10月15日從選手名單中降下二軍，也正式告別球員生涯，以教練的身分續留一軍指導選手，小弟高國麟感受到明顯的差異，「他當球員時，我們面對比賽都很專注在準備，基本上很少話，他當了教練就話比較多，會告訴我們注意什麼。」

高國麟透露，當選手專注在場上，有時反而會忽略一些細節，需要教練提醒，現在大哥扮演這樣的角色，「我覺得滿欣慰，平常滿少話，為了當教練要變那麼多話，覺得他真的很用心在關心每個選手。」

高國麟 高國輝

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