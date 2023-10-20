中職／悍將主場勝利收尾 丘總談對球迷、球團、老闆的歉意
富邦悍將隊今天以2：1逆轉擊敗統一獅隊，以勝利為本季新莊封關戰畫下句點，總教練丘昌榮賽後表達對球迷、球團、老闆的歉意，期望秋訓、春訓繼續努力，朝季後賽的方向去走。
面對悍將左投肯特，獅隊首局前兩位打者邱智呈、林靖凱都敲安打，攻占一、三壘，陳傑憲打向一壘方向的滾地球雖「自首」形成出局數，但帶有1分打點，獅隊早早取得1：0領先。
獅隊由洋投布雷克先發5局、僅用58球，被敲4安打、無失分，第6局換上施子謙接手，首位打者李宗賢就敲二壘打，一出局後，陳真揮出追平安打；劉予承把關的8局下，悍將攻勢再度由李宗賢的二壘打開路，高國麟敲出超前安打，也是此役的致勝安打。
新莊本季賽事全部結束，丘昌榮表示，球迷每年都很支持，今天也是消化比賽依然熱情支持悍將，「讓球迷失望了，球員、教練會繼續努力，終極目標至少要打進季後賽。今年剩下4場，繼續努力打完，秋訓、春訓再努力朝打進季後賽的方向去走。」他也提到這兩年球隊成績都不好，對球團、對老闆都很抱歉。
悍將拿下這一勝後，下半季26勝29敗1和，剩下4場比賽，還有達成5成勝率的機會。
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