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中職／左手鉤狀骨手術完成 林哲瑄發文：保持健康其實很難

聯合新聞網／ 綜合報導
林哲瑄。 本報資料照片
林哲瑄。 本報資料照片

富邦悍將隊外野手林哲瑄10月10日因代打揮棒，左手鉤狀骨斷裂，本季確定報銷。他今日在個人社群透露手術已完成，將努力復健重返球場。

富邦悍將10日對上中信兄弟隊，林哲瑄9局下代打，面對蔡齊哲敲出1顆界外球，第一時間卻用力甩左手，面露痛苦表情，隨後就被換下場。賽後經檢查確定為左手鉤狀骨斷裂，本季提前報銷，悍將則在14日正式無緣季後賽。

林哲瑄去年因肩膀受傷只打38場就提前報銷，今年出賽105場是個人近4季新高，單季累積18次盜壘成功更追平個人生涯最多，還有3轟27分打點，打擊率0.240。

林哲瑄今天動刀治療左手鉤狀傷勢，他發文寫道：「保持健康不受傷，其實很困難，但遇到就正向面對，我會努力復健，再回到球場上，謝謝大家關心。」

林哲瑄 富邦悍將

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