中職／鋒總吵線內線外遭趕出場 不解噴漆畫線卻據粉末改判
富邦悍將隊二軍挑戰二連霸陷入險境，先背負2連敗，今天在3局下因藍寅倫打在線邊的球，判決造成總教練陳金鋒不滿，爭執後遭到驅逐出場，悍將二軍退無可退的一戰，目前陷於落後且教頭不在場的狀況。針對此一狀況，悍將球團也釋疑，鋒總是因嘉義市棒球場為噴漆畫線，認為根據是否噴起粉末改判並不合理。
悍將去年稱霸二軍戰場，今年再度勇闖總冠軍賽，碰上新軍雄鷹隊，雄鷹前兩場分別以3：2、2：0贏球，在5戰3勝制系列賽先取得2勝0敗聽牌。
悍將今天由二軍勝投王黃子宸先發，投2.2局被敲3安打、失2分，第3局面對杜家明投出保送後，悍將決定換投，賴智垣一登板首打席面對藍寅倫，打向右外野邊線，原先判決界外，經雄鷹挑戰、重播畫面顯示這球打在線邊後有噴起粉末，改判界內，形成二壘打帶有1分打點。
這記改判激出陳金鋒爆氣出場，與裁判爭執多時，最終遭到大手一揮判決，將鋒總驅逐出場。
悍將球團表示，陳金鋒總教練針對本次改判提出抗議，嘉義市場地線為噴漆畫線，裁判因球落地噴起粉改判不合理，現場也無足夠畫面證據改判，抗議後遭主審驅逐出場。
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