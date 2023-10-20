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中職／方昶詠下架開藍寅倫玩笑影片 捐6萬元做公益

聯合新聞網／ 綜合報導
方昶詠捐6萬元做公益。 截圖自方昶詠FB
方昶詠捐6萬元做公益。 截圖自方昶詠FB

前職棒球員方昶詠先前在YT頻道和FB虧台鋼雄鷹隊藍寅倫，讓對方相當不悅，也被網友砲轟。方昶詠事後發文道歉並開直播還原事件始末，藍寅倫則發文告誡「不行拿對方最重要的東西當玩笑」，今天方昶詠將「台鋼沒三軍」影片下架，並捐出6萬元給公益團體。

藍寅倫日前在臉書發文寫道「你就只會蹭別人熱度，別以為你多了不起！適可而止就好，你什麼東西？」雖沒指名道姓，但網友都把矛頭指向方昶詠。方昶詠後來針對此事道歉，並解釋藍寅倫生氣引爆點是他的臉書貼文「藍寅倫妨礙守備，把棒球當足球玩」，並非台鋼雄鷹開箱影片中的「台鋼沒三軍」。

藍寅倫昨天中午發文原諒方昶詠，不過他也強調，「不行拿對方最重要的東西當玩笑」。方昶詠今天仍決定把該影片下架，他在個人社群發文寫道，「這一次風波到今天也告一個段落，台鋼雄鷹影片也已下架，我們把這支影片收益全數捐出。目前這部影片最終收益還未知，但絕對不可能多於這個捐出的金額，謝謝大家。」方昶詠附上自己捐錢的照片，從中可見捐出6萬元給公益團體。

方昶詠 藍寅倫

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