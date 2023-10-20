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中職／味全龍相隔9513天奪季冠軍 張泰山、林智勝感性發文

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍隊打擊教練張泰山。 報系資料照
味全龍隊打擊教練張泰山。 報系資料照

統一獅和樂天桃猿隊昨天輸球，味全龍隊鎖定年度勝率第一和下半季冠軍，拿下台灣大賽門票。味全龍打擊教練張泰山和老將林智勝都在社群感性發文，慶祝得來不易的成果。

味全龍昨天沒有比賽，球隊練球結束後在天母主場關注賽況，富邦悍將以5：0完封獅隊，龍隊確定年度戰績第一，中信兄弟隊以4：3逆轉桃猿，下半季冠軍也到手，確定闖進台灣大賽。

這是味全龍隊史第3次非自力封王，也是隊史第5座季冠軍。味全龍上一次拿到季冠軍是1997年下半季，已相隔9513天，當時開啟1997-1999年的三連霸王朝，打擊教練張泰山也是其中一員，他在個人社群感性寫道，「26年後，終於等到了，跟你們分享這令人興奮的一刻。眼眶裡的淚水在打轉。」

去年轉戰味全龍的老將「大師兄」林智勝也感性發文，「辛苦大家了！繼續往總冠軍邁進，看這些人的頭毛就知道潑起來了，我剛剛在家也很興奮的跳起來，開心到流淚。」

味全龍 張泰山 林智勝

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