聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／曾頌恩再見安！兄弟延長賽險勝桃猿 奇蹟延續中
中信兄弟隊今晚勝利一度被林立轟飛，好在延長賽曾頌恩一支再見安打，幫助兄弟以4：3拿下2連勝，兩隊在年度戰績勝率相同、並列第三，兄弟爭取季後賽門票希望漸增，味全龍隊也順勢取得下半季冠軍。
兄弟雖然無緣取得下半季冠軍，但只要搶進年度戰績前三，仍可繼上半季冠軍統一獅、下半季龍隊之後，取得第3張季後賽門票，對猿隊2連勝十分關鍵，代表21、22日兩隊再次交手，只要兄弟都贏球就可確定晉級季後賽。
今晚先發的德保拉投出本季新高的114球，力撐7.2局，被敲7支安打，丟掉1分，無緣收下本季第11勝，關鍵分水嶺在8局上退場之後。
前7局力保不失的德保拉，帶著2：0領先進入8局上，2出局後被陳晨威敲出二壘打後才被換下，然而剛傷癒歸隊的李振昌上來接手，第1球就被林立敲出兩分砲，比賽瞬間回到原點。
兄弟打線在1局下趁猿隊守備失誤，加上先發投手黃子鵬不穩，王威晨、王政順兩支安打就攻回2分，之後熄火了9個半局。
11局上林承飛在2出局後，從魏碩成手中敲出陽春砲，猿隊此役首次取得領先；然而11局下兄弟也攻破陳鴻文防線，1出局、一二壘有人情況下， 岳政華敲出左外野安打追平比數，接著曾頌恩面對接手的陳禹勳，纏鬥良久敲出左外野安打，兄弟球員開心衝上場慶祝。
MLB季後賽對戰表
▪ 遊騎兵季後賽斷7連勝吞首敗 這裡看2023MLB季後賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言