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中職／曾頌恩再見安！兄弟延長賽險勝桃猿 奇蹟延續中

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中職／曾頌恩再見安！兄弟延長賽險勝桃猿 奇蹟延續中

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊德保拉。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊德保拉。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今晚勝利一度被林立轟飛，好在延長賽曾頌恩一支再見安打，幫助兄弟以4：3拿下2連勝，兩隊在年度戰績勝率相同、並列第三，兄弟爭取季後賽門票希望漸增，味全龍隊也順勢取得下半季冠軍。

兄弟雖然無緣取得下半季冠軍，但只要搶進年度戰績前三，仍可繼上半季冠軍統一獅、下半季龍隊之後，取得第3張季後賽門票，對猿隊2連勝十分關鍵，代表21、22日兩隊再次交手，只要兄弟都贏球就可確定晉級季後賽。

今晚先發的德保拉投出本季新高的114球，力撐7.2局，被敲7支安打，丟掉1分，無緣收下本季第11勝，關鍵分水嶺在8局上退場之後。

前7局力保不失的德保拉，帶著2：0領先進入8局上，2出局後被陳晨威敲出二壘打後才被換下，然而剛傷癒歸隊的李振昌上來接手，第1球就被林立敲出兩分砲，比賽瞬間回到原點。

兄弟打線在1局下趁猿隊守備失誤，加上先發投手黃子鵬不穩，王威晨、王政順兩支安打就攻回2分，之後熄火了9個半局。

11局上林承飛在2出局後，從魏碩成手中敲出陽春砲，猿隊此役首次取得領先；然而11局下兄弟也攻破陳鴻文防線，1出局、一二壘有人情況下， 岳政華敲出左外野安打追平比數，接著曾頌恩面對接手的陳禹勳，纏鬥良久敲出左外野安打，兄弟球員開心衝上場慶祝。

林立 德保拉

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