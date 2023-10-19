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中職／悍將火力擊倒猛獅 味全龍坐收年度第一

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
5局下富邦悍將隊王正棠擊出3分打點全壘打。記者季相儒／攝影
5局下富邦悍將隊王正棠擊出3分打點全壘打。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今晚火力全開，陳真單場3安加上王正棠轟出三分砲，以5：0擊敗統一獅隊，先發投手陳仕朋6局無失分好表現，拿下勝投，由於獅隊淘汰指數歸零，味全龍隊確定取得年度第一，拿下季後賽門票。

陳仕朋今晚在新莊主場以101球投完6局，被敲出6支安打，另有5次三振、1次四壞保送，在隊友火力支援下，拿下本季第7勝。

悍將全場9支安打有效串連，3局下就由李宗賢的內野安打先馳得點，5局下王正棠的三分砲擴大領先，6局下則有陳真的高飛犧牲打追加分數。

陳真扮演攻勢發動機，第3局、5局的攻勢都從他敲安開始，全場3打數3安打、1分打點、2得分，拿下生涯第3座單場MVP，也是繼2021年後再次享受新莊主場觀眾的掌聲。

富邦悍將隊先發投手陳仕朋。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手陳仕朋。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊陳真單場3安猛打賞。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊陳真單場3安猛打賞。記者季相儒／攝影

陳仕朋 富邦悍將

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