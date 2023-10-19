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中職／獅隊季後賽好消息 林靖凱20日重返一軍先發游擊

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊游擊手林靖凱。記者陳正興／攝影(報系資料照)
統一獅隊游擊手林靖凱。記者陳正興／攝影(報系資料照)

統一獅隊游擊手林靖凱因手腕不適，在9月底下二軍，今天傳出好消息，總教練林岳平表示，林靖凱明天將重返一軍先發，會是季後賽一大助力。

林靖凱因被觸身球打到手腕，9月下旬多半板凳待命，改由黃勇傳扛起先發游擊手，當時餅總曾表示，林靖凱守備沒問題，只是打擊掌握度不理想。

於是日前獅隊將林靖凱下放二軍重新休息、調整，昨天二軍練習賽狀況不錯，傷勢沒有問題，明天就會回到一軍，林岳平表示：「讓他下去休息，就是希望有辦法在球季尾聲回來，趕上季後賽。」

獅隊今天不少人戴著口罩練習，包含老將陳鏞基，林岳平透露，近期一、二軍有多名球員得到流感，因此比較小心一些。

統一獅隊拿下上半季冠軍，下半季戰績24勝29敗1和雖然與富邦悍將隊並列墊底，但仍有季後賽門票，年度勝率淘汰指數剩1，球隊目前以備戰季後賽為目標。

林靖凱 林岳平 統一獅

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