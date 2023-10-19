中職／古林睿煬登板日有譜 陳韻文進不進季後賽仍未知

統一獅隊投手古林睿煬在亞運以中繼之姿繳出好投，回歸母隊後先在二軍調整，總教練林岳平今天透露，預計23日或25日可以登板先發，至於終結者陳韻文「比較麻煩」，能不能趕上季後賽仍是未知數。

獅隊今起面臨5連戰，休息一天後迎接25日的本季最終戰，餅總希望古林睿煬能夠分攤先發工作，今天時間表更明確，下周一對戰中信兄弟或是周三對戰富邦悍將隊，會選一場讓古林先發。

由於古林睿煬在亞運2場出賽都是中繼，對南韓、中國各投2局無失分，回歸先發第一場是否會限制局數、球數？林岳平說：「那個自有安排。」

陳韻文則是因右胸大肌緊繃不適下二軍，已經休養1個多月，林岳平表示，目前陳韻文的狀況比較麻煩，「安排他再進一次牛棚，投球是沒有問題，只是恢復比較差，會不會帶進季後賽，需要審慎評估。」

萬一少了陳韻文，獅隊誰要來關門？林岳平表示，現在不用去假設少了陳韻文會怎樣，「現有的戰力就是如此，要想辦法排出該有的隊形。」

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