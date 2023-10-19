中職／悍將王勝偉骨刺下二軍 葉子霆傷癒補一軍

富邦悍將隊今年確定與季後賽無緣，展望明年球季，秋訓時間表也出爐，今天下放王勝偉除了讓他好好處理手肘骨刺問題，也讓年輕人有更多機會，拉上葉子霆補上內野空缺。

悍將上一次打進季後賽已經是2018年，今年未能取得季冠軍，全年勝率也已被提前淘汰，近期陸續升上年輕球員，葉子霆在9月9日因輕微骨裂下二軍休養，最近兩場二軍總冠軍賽都有出賽，丘總表示：「傷勢已經沒有問題，就讓他上來。」

王勝偉則是因手肘不適下二軍，丘昌榮表示，目前到醫院檢查結果，可能是骨刺問題，但是否要開刀處理，還要再評估，就讓他好好恢復，「早點治療，早點可以投入訓練。」

悍將秋訓時間原本訂在25日，但一軍賽程因雨延後，也要打到25日才結束，丘總表示，秋訓會改到28日開始，預計進行3周，以年輕球員為主，會扣掉出賽較多以及要打亞冠賽的球員。

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