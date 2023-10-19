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中職／日網友批AV女優開球不適合？三上悠亞：又不是在日本

聯合新聞網／ 綜合報導
三上悠亞來台開球被日網友批評。 截圖自三上悠亞IG
三上悠亞來台開球被日網友批評。 截圖自三上悠亞IG

味全龍10月8日邀請日本超人氣偶像三上悠亞開球，吸引9699人進場，創下本季天母棒球場第4高票房。不過三上悠亞在中職擔任開球嘉賓，引發部分日本網友批評，三上悠亞也在個人社群X（推特）回應。

據多家日媒報導，有部分日本網友批評三上悠亞出現在棒球場，「那裡有很多小朋友吧，AV女優不適合出現在那」、「我本身對三上悠亞並不討厭，但我反對她出現在連小孩們都會看的比賽」、「不想讓小孩看到這樣的人」。

三上悠亞昨天在個人社群發文寫道，「雖然有各種討論，但我對於這次工作邀約全力以赴，我認為這就是我的工作，所以無法再多說什麼。」

三上悠亞強調球場是在台灣，不是日本，「我知道大家有各種看法，但除了日本外，還有很多人熱情支持我，每個地方都有各自觀點，我希望大家能理解這點，我會非常高興。」

各國網友紛紛在貼文留言區鼓勵三上悠亞，有人寫道，「你沒有錯，請繼續努力」、「沒有打擾或傷害別人，我不認為這有問題」、「不要理會批評的人，希望悠亞繼續努力做好工作」。

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