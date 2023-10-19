日職／受巨人內野大洗牌影響 中田翔不願當代打考慮跳脫合約
讀賣巨人隊中田翔今天參加球隊秋訓，當被問到是否跳脫合約成為自由球員（FA），他回答會認真考慮，他也透露不想當代打，因為代打是完全不同的運動。
巨人今年雖無緣季後賽，但年輕內野手秋広優人崛起，球隊季末將游擊手坂本勇人調往三壘，岡本和真移防一壘，壓縮到中田翔上場時間。據日媒《Full-Count》報導，中田翔有守過外野，但他受訪時說想繼續當一壘手。針對可能擔任代打，中田翔表示，「坦白說我完全不想當代打，代打非常困難，我認為代打是完全不同的運動。」
中田翔今年季前和巨人簽3年約，每年都有逃脫條款，本季獲得288打席，累積15轟37分打點，打擊率0.255。
當被問到是否想成為FA，中田翔說，「我想認真考慮，當然也會考慮留下。」他強調會和家人仔細商量，「越早決定越好沒錯，但這關乎棒球生涯，所以我很謹慎。」
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