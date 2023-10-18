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中職／2：0完封悍將！ 雄鷹2連勝 二軍爭冠已聽牌
中華職棒二軍總冠軍賽第二戰，新軍台鋼雄鷹隊先發投手陳宇宏7.1局無失分壓制，以2：0擊敗富邦悍將隊，取得2連勝後，雄鷹在5戰3勝制的總冠軍賽中已經「聽牌」，明天休兵一天，20日繼續在嘉義市棒球場舉行第三戰。
2022年選秀第5輪入選的陳宇宏是球隊主力先發之一，因低肩側投的姿勢而有「綠色潛水艇」之稱，今年球季在二軍18場出賽有14場先發，吃下74.2局是全隊最多、二軍第三多，防禦率4.82，戰績3勝4敗。
悍將今天先發打線除了王念好外，包含蔣智賢、姚冠瑋等人全都有一軍資歷，陳宇宏面對這批1.5軍陣容，雖然被敲出8支安打，卻能夠力保不失，另有2次三振，沒有四壞保送。
陳宇宏雖在8局上被敲安後退場，接手的許育銘一開始投出保送，但接連解決董子恩、蔣智賢下莊；9局下再次由王溢正上場關門，雖出現1出局、一三壘有人危機，但製造雙殺化解，連兩天拿下救援成功。
台鋼打線只有杜家明、藍寅倫、洪瑋漢打過一軍，4局上1出局後就是由杜家明、藍寅倫連續敲安攻占得點圈，不過2出局後年輕的紀慶然、孫易伸的安打串連，攻下關鍵2分。
台鋼雄鷹隊自2022年創立，今年開始中職第一年二軍賽季，在二軍總冠軍賽「聽牌」，有機會比照味全龍隊路徑，帶著二軍總冠軍頭銜，明年進入一軍戰場。
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