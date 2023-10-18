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中職／獅隊馬西屏開球 球迷敲碗「完美90度」當捕手
中職統一獅隊行銷超有梗，本季10月21日最後一場台南主場賽事，邀請到資深媒體人馬西屏擔任開球嘉賓，他在今年杭州亞運曾留下「90度完美揮棒」、「體弱多病」等金句，剛好對象林安可、古林睿煬都是獅隊球員。
獅隊今天公布10月21日的開球嘉賓，「上知天文下知地理，從外太空講到行天宮，從月球講到棒球的辣個男人，馬老師來了！資深媒體人馬西屏將蒞臨台南棒球場，為賽事開出精采好球。」
消息一出，球迷直呼「統一行銷策略成功」，也有人敲碗希望由「完美90度」林安可、「體弱多病」古林睿煬擔任開球捕手。
今年杭州亞運中華隊打出精采好球，熱度也延燒到電視評論節目，馬西屏在節目上解析球員背景，說出包含「林安可是全世界打球90度最標準的」、「古林睿煬從小體弱多病」、「林子豪從73公斤增『肥』到92公斤」等等評論，引發球迷熱議。
馬西屏後續也在個人臉書發文表示，對所有讚美和指正都虛心接受，也強調自己過去參與體育賽會報導的經歷，長期關注各項運動項目，「我懂不懂體育，關鍵時刻製作團隊最清楚。」
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