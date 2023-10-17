日職／遭日媒影射拒絕續投 軟銀洋投打臉：沒人叫我再一局

軟銀隊昨天在季後賽首輪生死戰以3：4不敵羅德隊，慘遭淘汰。軟銀監督藤本博史只讓終結者歐蘇納（Roberto Osuna）投1局的調度被質疑，日媒《西日本體育》指出是歐蘇納不想續投，但本人在網路上打臉這說法。

歐蘇納昨天在9局下登板，總計投15球，被敲1安打無失分，軟銀10局上攻下3分大局，沒想到10局下軟銀換津森宥紀關門，他被藤岡裕大轟出三分砲後退場，接手的大津亮介也被敲出再見安打。

西日本體育指出，歐蘇納拒絕延長賽續投。歐蘇納則在網路留言區捍衛清白，留言寫道，「Excuse Me?」

???? Excuse me? — Roberto Osuna (@RobertoOsuna1) 2023年10月17日

日媒《Full-Count》則專訪歐蘇納本人，他否認拒絕續投傳聞，「比賽前我和監督談過，我跟他說如果有需要，我可以投2局甚至更多。昨天戰況變成那樣，沒人對我說過再投一局這種話。」

歐蘇納回憶，「昨天比賽我也想過可能再投一局，所以我留在休息區等，但教練走過來跟我說今天投到這。」歐蘇納強調：「我絕對以100%力量幫助隊友和球迷，始終為球隊贏球努力，是我自豪的地方。」

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