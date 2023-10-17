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日職／追平三分砲+再見安打 羅德驚奇大逆轉淘汰軟銀

聯合新聞網／ 綜合報導
安田尚憲敲出再見安打。 截圖自影片畫面
安田尚憲敲出再見安打。 截圖自影片畫面

日職洋聯季後賽首輪，羅德隊和軟銀隊在生死戰以0：0進入延長賽，軟銀10局上先打進3分大局，沒想到10局下羅德藤岡裕大敲出追平3分砲，加上安田尚憲再見安打，戲劇性以4：3逆轉淘汰軟銀，將和歐力士隊爭奪洋聯冠軍寶座，軟銀監督藤本博史也被球團開除。

軟銀今派出42歲左投和田毅先發，他主投5局被敲2安無失分，投出3K、2保送。羅德先發左投小島和哉表現更出色，主投6.2局被敲4安無失分，投出5K、3保送。雙方牛棚都展現壓制力，以0：0進入延長賽。

10局上羅德澤村拓一接替投球，1出局後軟銀柳町達敲出二壘安打，軟銀換生海代打卻吞K，不過周東佑京敲出適時安打成功破蛋。下一棒川瀬晃再敲帶有1分打點的三壘安打，羅德換投後仍被柳田悠岐敲安失掉第3分。

10局下軟銀推25歲右投津森宥紀關門，羅德首棒角中勝也馬上敲出一壘安打，荻野貴司隨後擊出內野安打，下一棒左打藤岡裕大直接拉出一發三分砲追平比分。

軟銀馬上換大津亮介登板，他連抓2個出局數，卻被岡大海敲安，安田尚憲再敲出右外野長打，岡大海連繞3個壘包跑回致勝分，重播輔助判決後未改判，羅德以4：3氣走軟銀。

軟銀2014到2020年期間拿到6次日本一，儘管今年花費80億日圓簽下近藤健介和有原航平等好手，仍無法重返榮耀。賽後軟銀監督藤本博史被球團宣布卸任，傳出二軍監督小久保裕紀有望接任。

羅德 軟銀

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