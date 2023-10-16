日職／孫易磊合約總額9000萬日圓 明年有無台灣隊友？不是0％

孫易磊加盟日本火腿隊，4年合約、簽約金總額達9000萬日圓（約台幣1980萬元），對於孫易磊明年是否會有來自台灣的隊友，總經理稻葉篤紀表示，必須等待球團編成計畫後再來討論，機率不是0%。

孫易磊投進美、日職棒視線中，火腿並非唯一爭取球隊，最終投向近年業餘選手罕見的選擇日本職棒，孫易磊解釋緣由。

他表示不清楚實際接觸的美職球隊有多少，就他自己知道是6、7隊，其實美職球隊是先接觸的，但火腿先找上他的父母，「對我的家人都很照顧，我不排斥日職，也滿喜歡日本的生活環境。」

稻葉篤紀也透露，孫爸、孫媽有說過日本比較近，以後想來看兒子比賽比較方便，火腿的合約中也附帶多趟孫易磊家人飛日本看比賽的機票，「有跟他的父母提到安排到日本看球的部分，讓他們覺得比較安心。」

火腿本季陣中有台將王柏融，明年是否續留日職還是未知數，稻葉篤紀也幾次到訪新莊棒球場，觀看曾峻岳的投球。孫易磊明年在火腿打拚，是否會有來自台灣的隊友？稻葉篤紀表示，戰力編成的部分還在討論，「不是0%，看編成哪邊討論怎樣再做後續。」

外界好奇，火腿將視線對準台灣選手，是否帶有票房行銷的用意？稻葉表示，「與其說行銷上的想法，台灣是真的有很棒的選手，尤其在業餘的部分，簽了孫易磊後，還是會持續來看其他選手。」

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