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日職／撞球式打法！柳田悠岐關鍵長打助軟銀險勝羅德

聯合新聞網／ 綜合報導
軟銀隊強打柳田悠岐。 截圖自軟銀隊官方IG
軟銀隊強打柳田悠岐。 截圖自軟銀隊官方IG

軟銀隊強打柳田悠岐昨天在日職季後賽首輪G2，用「撞球式」打法敲出帶有1分打點的關鍵二壘安打，幫助軟銀以3：1擊敗羅德隊，在3戰2勝制系列賽戰成1：1，今天兩隊將上演生死戰。

軟銀隊3局上1出局攻占三壘，柳田悠岐把羅德先發投手西野勇士的刁鑽內角球，打成左外野小飛球形成安打，柳田還用腳程衝上二壘，幫助軟銀取得2：1領先，隨後中村晃補上1分打點適時安打，再靠著投手群壓制贏下比賽。

太平洋聯盟官方YT頻道分享柳田悠岐這段打擊畫面，眾多日本網友感到讚嘆，從影片中可見柳田上二壘後做出打撞球的動作，他受訪時回憶，「我是憑感覺打的，球剛好飛到好位置。因為擊中球棒前端，有點像打撞球。」日媒《西日本體育》指出，柳田就讀廣島經濟大學時，曾到卡拉OK店打工，負責管理撞球桌。

柳田悠岐首戰轟出兩分砲，昨天又進帳1分打點，生涯在高潮系列賽累積31分打點，與軟銀名將内川聖一並列史上最多，對此柳田表示，「能與偉大前輩並列，我非常開心。」

柳田悠岐

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