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中職／李多慧造訪台北3大夜市 美食介紹三部曲流量破143萬

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自影片畫面
李多慧。 截圖自影片畫面

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧，昨天在個人YT頻道推出台灣美食介紹第三部影片，主題是介紹夜市，他陸續造訪台北寧夏夜市、士林夜市及臨江街夜市，不少粉絲讚嘆影片很有質感，目前3部影片點擊量加起來已突破143萬。

李多慧先造訪寧夏夜市，享用得到米其林餐盤的圓環邊蚵仔煎，她認為蚵仔非常新鮮，是韓國人也會喜歡的味道。她接著到士林夜市吃鐵板燒和雞排等美食，最後來到臨江街夜市，她直呼這裡有點像韓國的江南地下街，並推薦自己最愛的芒果冰店，老闆熱情歡迎她，讓她直呼太可愛了。

影片推出後，網友們紛紛在留言區寫道，「最佳行銷台灣美食員李多慧」、「多慧的豪邁笑聲真的好有魔力」、「真的很謝謝多慧幫忙推銷台灣美食」、「謝謝辛苦的攝影、後製剪輯團隊把台灣拍的這麼美」。

李多慧

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