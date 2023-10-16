中職／吉力吉撈轟滿貫砲 很享受打棒球不忘最初的熱情

中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今天轟出滿貫全壘打，他在上壘或回本壘得分時，肢體動作都會相當亢奮；他表示，現在打棒球時很享受也很幸福，「不要把那份熱情忘記了」。

味全龍隊今天正面對決樂天桃猿隊，在4比2領先時，8局上吉力吉撈．鞏冠一棒轟出滿貫砲，拉開領先差距，且目前以23轟暫居全壘打王；終場龍隊就以8比5擊敗桃猿隊，目前仍暫居下半季第1名，且與桃猿隊勝差拉開到2場，讓桃猿隊淘汰指數剩2。

由於近期比賽都相當關鍵，吉力吉撈．鞏冠的肢體動作也相當激情，他今天賽後表示，「現在大家就很專心在想盡辦法上壘，並且在壘上有人時把隊友打回來，珍惜每次上壘、被隊友送回來那種感覺就很好。」

對於自己在場上情緒特別亢奮，吉力吉撈．鞏冠則說：「我只是很享受在打棒球這件事情，不管是輸贏」；他表示，在場上表演給球迷看是一件很幸福的事，「所以我要特別認真、熱情，很像在高中一樣，不要把那份熱情忘記了，這是我現在想要去做的事情。」

至於今天轟出的滿貫砲，吉力吉撈．鞏冠表示，當下很專心在設定自己要打的球路，就有機會把壘上跑者送回來，他認為「專心在過程中」是自己現在成長最多的地方，「之前滿壘走上去就會想說要做什麼，但現在換個方向去想，就會比較輕鬆」。

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