中職／大聯盟翻版防偷暗號？兄弟洋投故意掉球犯規成功解危

中信兄弟先發投手艾士特今天做出罕見舉動，故意投手犯規送二壘跑者上三壘，專心對決打者的結果守住危機，可能的解釋是為了避免對手偷暗號，不過球評黃忠義認為：「有這個必要嗎？」

今晚在洲際棒球場兄弟對上富邦悍將隊，艾士特在3局上1出局後被李宗賢敲出安打，隨後被他盜上二壘，而艾士特三振掉王勝偉後，面對高國麟時故意將球丟在地上，並轉頭示意李宗賢可以走到三壘，主審也判定為投手犯規，最後再讓高國麟敲出滾地出局。

2出局後選擇故意投手犯規，讓二壘跑者上三壘，在中職不算常見，電視轉播主播林東緯分析，或許跟避免被對方偷暗號有關，但黃忠義認為這樣反而增加危機，一個暴投對手就有機會得分。

美職大聯盟這樣的選擇則不少見，今年季後賽外卡系列賽中，費城人隊終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）9局登板時，也在2出局二壘有人時，故意將球丟到地上，讓對手上三壘，並靠滾地球抓到最後出局數。

艾士特投手犯規，免費送跑者上三壘影片：

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