快訊

國民黨反擊了！揭開放式民主初選用意 喊話柯文哲「別一直拖下去」

影迷震驚！名導與妻家中慘遭刺殺身亡 女兒探親卻見冰冷遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／差2.1局年資將滿8年 伍鐸最快後年視同本土

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
龍隊投手伍鐸。（味全龍隊提供）
龍隊投手伍鐸。（味全龍隊提供）

味全龍隊今天作客桃園球場，對樂天桃猿隊進行7日因雨保留比賽，將從3局下打起，龍隊洋投伍鐸當天先發兩局，在這場比賽結束後，本季投球局數累積77.2局，例行賽結束前可望達到80局，取得1年一軍年資，最快後年就可視同本土球員。

中職球員只要在一軍待滿125天，或是出賽數達到2/3（投手達80局），當季就達年資標準，外籍球員待滿9年就可解禁，取得本土球員資格，登錄不再受限。

伍鐸2015年來台發展，歷經中信兄弟、富邦悍將、龍隊，今天賽後只差2.1局，本季就達一軍1年，也是生涯第8年，只要明年再符合規定，後年起就和本土球員平起平坐。

龍隊本季只剩兩場比賽，今天對猿隊之戰結束後，21日再戰統一獅隊，為了爭取下半季冠軍，所有投手都要待命上場，伍鐸21日登板機會很大。

中職史上只有悍將隊退役洋投羅力達標，去年達到9年，視同本土球員，但在季後退休。

伍鐸 中職 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／龍隊連兩場苦戰勝出展現韌性 葉君璋：有助強化心態

中職／蔣少宏3安3打點對打擊要求高 葉總笑言：跟我不同

中職／伍鐸達千局投球不容易 挑戰羅力條款是目標

中職／徐若熙先發飆速156公里率龍搶勝 葉總看見成長

相關新聞

中職／葉君璋推徐若熙搶勝 例行賽倒數第2戰力保龍頭

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰味全龍隊，這場比賽是7日因雨保留比賽，從3局下打起，龍隊暫以2：1領先，將推出徐若熙登板投球...

中職／兄弟下半季封王要靠奇蹟 對猿4戰是季後賽關鍵

中信兄弟隊今天回到洲際主場，推出強投艾士特對上富邦悍將隊肯特，要拚下半季冠軍需要奇蹟出現，季後賽門票還有年度勝率可搶，1...

日職／火腿新主場最佳時刻 王柏融「復活劇」留名

日職火腿隊舉辦的「ES CON FIELD」新主場最佳時刻票選活動日前結束，選出前15名最佳時刻，「大王」王柏融的名字也...

中職／差2.1局年資將滿8年 伍鐸最快後年視同本土

味全龍隊今天作客桃園球場，對樂天桃猿隊進行7日因雨保留比賽，將從3局下打起，龍隊洋投伍鐸當天先發兩局，在這場比賽結束後，...

中職／帶左手腕傷征戰亞運 林子偉不甘心：很想拿金牌

中職樂天桃猿隊林子偉日前帶傷拚亞運，錯失金牌他回想起來仍不甘心，「真的很有機會。」林子偉在預賽時左手腕就有傷勢，他表示，...

中職／高國輝下放二軍 正式告別一軍生涯

富邦悍將隊昨天雖然贏球，但隨著味全龍隊贏球擴大領先，確定無緣季後賽，今天也相應做出人員調度，將高國輝下放二軍，升上同為外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。