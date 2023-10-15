中職／差2.1局年資將滿8年 伍鐸最快後年視同本土

味全龍隊今天作客桃園球場，對樂天桃猿隊進行7日因雨保留比賽，將從3局下打起，龍隊洋投伍鐸當天先發兩局，在這場比賽結束後，本季投球局數累積77.2局，例行賽結束前可望達到80局，取得1年一軍年資，最快後年就可視同本土球員。

中職球員只要在一軍待滿125天，或是出賽數達到2/3（投手達80局），當季就達年資標準，外籍球員待滿9年就可解禁，取得本土球員資格，登錄不再受限。

伍鐸2015年來台發展，歷經中信兄弟、富邦悍將、龍隊，今天賽後只差2.1局，本季就達一軍1年，也是生涯第8年，只要明年再符合規定，後年起就和本土球員平起平坐。

龍隊本季只剩兩場比賽，今天對猿隊之戰結束後，21日再戰統一獅隊，為了爭取下半季冠軍，所有投手都要待命上場，伍鐸21日登板機會很大。

中職史上只有悍將隊退役洋投羅力達標，去年達到9年，視同本土球員，但在季後退休。

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