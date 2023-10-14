中職／龍又逆轉獅！拿莫再見犧牲打 悍將無緣季後賽

味全龍隊再次上演後來居上的戲碼，繼昨晚李凱威的再見安後，今天換拿莫．伊漾再見高飛犧牲打，以7：6擊敗統一獅隊，穩固下半季龍頭外，也一口氣將獅隊、富邦悍將隊從爭冠行列中淘汰出局。

今天賽前悍將、獅隊的淘汰指數都剩1，悍將雖在另一地擊敗中信兄弟隊維繫希望，然而隨著龍隊贏球，淘汰指數歸零，兩隊都無緣下半季冠軍，獅隊擁有上半季冠軍這張季後賽門票，但悍將年度排名也進不了前三，確定與季後賽無緣。

龍隊目前在下半季領先樂天桃猿隊1場勝差、中信兄弟3場勝差，兩隊淘汰指數分別為4、2，明天在桃園球場的龍猿戰成為關鍵，贏球一口氣可將猿隊淘汰指數降為2，而猿象在台東2連戰若是1勝1敗打平，龍隊就可在21日靠自力贏球封王。

獅隊今天靠著1局上的3分攻勢取得領先，龍隊先是1局下劉基鴻2分砲拉近，4局上獅隊又是4支安打串連攻下2分，5局下李凱威2分砲再次拉回1分差。

7局下拿莫．伊漾在1出局、滿壘時，一支左外野二壘安打，攻下2分成功超前比數；然而9局上終結者林凱威未能守成，先被代打的林益全敲出二壘打，接著陳傑憲的安打送回代跑的邱智呈，追平比數。

9局下獅隊推出洋投蘭道爾「投1休3」壓陣，他在10月10日才先發過4.1局、投了94球，丟掉8分，今天開局被冉承霖敲出內野安打，1出局後又被張政禹敲安形成一、三壘有人，再次輪到拿莫，這回敲出左外野高飛球，距離夠遠讓冉承霖跑回再見分。 味全龍隊拿莫．伊漾7局下敲回超前分。圖／味全龍隊提供

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