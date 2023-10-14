快訊

分享2故事指侯友宜黑鍋背很大 韓國瑜：把對我的愛轉到侯身上

傳台積電放棄龍科3期設廠 竹科管理局這樣說

英特爾進入台積電雷達區 張忠謀：只是陰影還不是威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍又逆轉獅！拿莫再見犧牲打 悍將無緣季後賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊拿莫．伊漾7局下敲回超前分。圖／味全龍隊提供
味全龍隊拿莫．伊漾7局下敲回超前分。圖／味全龍隊提供

味全龍隊再次上演後來居上的戲碼，繼昨晚李凱威的再見安後，今天換拿莫．伊漾再見高飛犧牲打，以7：6擊敗統一獅隊，穩固下半季龍頭外，也一口氣將獅隊、富邦悍將隊從爭冠行列中淘汰出局。

今天賽前悍將、獅隊的淘汰指數都剩1，悍將雖在另一地擊敗中信兄弟隊維繫希望，然而隨著龍隊贏球，淘汰指數歸零，兩隊都無緣下半季冠軍，獅隊擁有上半季冠軍這張季後賽門票，但悍將年度排名也進不了前三，確定與季後賽無緣。

龍隊目前在下半季領先樂天桃猿隊1場勝差、中信兄弟3場勝差，兩隊淘汰指數分別為4、2，明天在桃園球場的龍猿戰成為關鍵，贏球一口氣可將猿隊淘汰指數降為2，而猿象在台東2連戰若是1勝1敗打平，龍隊就可在21日靠自力贏球封王。

獅隊今天靠著1局上的3分攻勢取得領先，龍隊先是1局下劉基鴻2分砲拉近，4局上獅隊又是4支安打串連攻下2分，5局下李凱威2分砲再次拉回1分差。

7局下拿莫．伊漾在1出局、滿壘時，一支左外野二壘安打，攻下2分成功超前比數；然而9局上終結者林凱威未能守成，先被代打的林益全敲出二壘打，接著陳傑憲的安打送回代跑的邱智呈，追平比數。

9局下獅隊推出洋投蘭道爾「投1休3」壓陣，他在10月10日才先發過4.1局、投了94球，丟掉8分，今天開局被冉承霖敲出內野安打，1出局後又被張政禹敲安形成一、三壘有人，再次輪到拿莫，這回敲出左外野高飛球，距離夠遠讓冉承霖跑回再見分。

味全龍隊拿莫．伊漾7局下敲回超前分。圖／味全龍隊提供
味全龍隊拿莫．伊漾7局下敲回超前分。圖／味全龍隊提供

中信兄弟 李凱威 拿莫．伊漾 味全龍 統一獅

延伸閱讀

中職／龍隊再見安返龍頭 悍將拚季後賽1場都不能輸

中職／李凱威生涯首支再見安 龍隊站上兩個第一

中職／林凱威將噓聲當作加油 「獵豹說」專心做自己

中職／味全龍調度合乎程序 林凱威事件該畫下句點了

相關新聞

中職／龍又逆轉獅！拿莫再見犧牲打 悍將無緣季後賽

味全龍隊再次上演後來居上的戲碼，繼昨晚李凱威的再見安後，今天換拿莫．伊漾再見高飛犧牲打，以7：6擊敗統一獅隊，穩固下半季...

中職／王勝偉生涯首度轟兄弟 恩力7局好投悍將止4連敗

富邦悍將隊今晚力守新莊主場，先發投手恩力7局無失分壓制中信兄弟隊，王勝偉更是生涯首次對前東家開轟，以3：0拿下勝利，中止...

黑豹旗／投球應援二刀流 女黑豹汪以馨拚當台鋼啦啦隊

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天開打，今年共有195隊、超過4000名球員參賽，101位女黑豹代表著女力興起，在賽前接受...

黑豹旗／開幕戰穀保張峻瑋球速156 延平女投手飆K很亮眼

2023年中信盃黑豹旗青棒賽今天在桃園棒球場開打，青棒強權穀保家商開幕戰對上非科班延平中學，一如預期靠著2局下12支安打...

中職／稻葉篤紀又來新莊 曾峻岳展現危機處理能力

日職火腿隊總經理稻葉篤紀又來台灣了，雖然火腿隊預定16日將為孫易磊舉辦加盟記者會，但稻葉篤紀今天就已經現身新莊棒球場，就...

黑豹旗／穀保為何派火球男？張峻瑋解密 延平挨K也開心

中信盃黑豹旗開幕戰由衛冕軍穀保家商對上非科班的延平中學，3局就提前以20：0結束，只不過3局上穀保誠意十足，推派黃仲翔、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。