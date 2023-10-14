黑豹旗／投球應援二刀流 女黑豹汪以馨拚當台鋼啦啦隊

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天開打，今年共有195隊、超過4000名球員參賽，101位女黑豹代表著女力興起，在賽前接受表揚，其中淡江高中的汪以馨還闖進台鋼雄鷹啦啦隊複賽，無論自己打或是幫球員應援，都充滿熱情。

中信盃黑豹旗開幕戰之前，大會透過表揚儀式，感謝今年女子球員參與黑豹旗，汪以馨被選為10名代表之一，她表示，自己從小就跟父親傳接球，高二棒球社成立之後，才有機會參與正式練習，「我們是第一次參加，沒有設定目標，知道自己還是很菜的球隊，享受比賽就好。」

汪以馨以投手為主，跟著男生一起訓練，認為最大差異在於體力，教練課表以男生為主，有時候比較難體會到訓練的核心關鍵，「這點比較辛苦一點。」

綽號「汪汪」的汪以馨身分很多元，父親是中信兄弟球迷，自己則支持富邦悍將，過去常在新莊球場被捕捉到美麗身影，在球迷間小有名氣，也在台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」甄選中闖進複賽。

17歲的汪以馨表示，支持富邦是因為球員團結一心的感覺，跟球迷間很像家人，投入台鋼啦啦隊甄選則是因為自己有在關注學生棒球，不少熟悉的球員都加入台鋼，加上台鋼甄選沒有年齡限制，把握這個機會嘗試看看。

汪以馨在WING STARS甄選中進入複賽，接下來要接受培訓，預計12月正式決選才能決定是否為正式成員，她表示，評審欣賞自己的活力，但舞蹈方面還需要加強，過去也是因為在看台應援才有接觸舞蹈。

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