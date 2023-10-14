黑豹旗／開幕典禮表揚女黑豹 辜仲諒：考慮增設女子組

2023年第11屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天開打，來自全國195隊、超過4000名球員參賽，最特別的是第一次有全女子球隊參與，中華棒協理事長辜仲諒說：「很高興見證歷史的一刻。」

中信盃黑豹旗賽程從今天在桃園棒球場開幕戰，由穀保家商對上延平中學開始，中華棒協理事長辜仲諒、桃園市市長張善政、教育部體育署署長鄭世忠都到場參加開幕典禮。

辜仲諒在致詞時特別點出，今年共有101位女黑豹參加，高雄女中更是史上首度參賽的女子學校，「我們的女子棒球在世界排名第二，僅次於日本，有著非常好的成績，未來棒協也可以考量，是不是黑豹旗也分成男子、女子組賽事。」

中信盃黑豹旗舉辦至今第11屆，辜仲諒也感謝體育署一直以來的大力幫助，以及中國信託商業銀行長期贊助，「中國信託剛開始贊助時只有80幾隊，到現在已經有195隊，這是很不容易的事情，目標是能夠有200支球隊參與。」

辜仲諒期許所有參賽球員，代表自己的學校出賽，必須全力以赴，「輸贏只是結果，更重要是過程，為了團隊永不放棄，未來能打職棒的人是少數，希望透過棒球，學習到優秀的特質，團結精神、刻苦耐勞以及人人為我、我為人人。」

辜仲諒也舉例，球類運動只有棒球有「犧牲打」這樣的名詞，代表犧牲自己去幫助球隊，在這次的賽事能夠發揮這樣的精神，「為自己的留下最美好的青春回憶。」 2023年第11屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽開幕典禮，中華棒協理事長辜仲諒（右）為女黑豹戴上球帽。記者蘇志畬／攝影 2023年第11屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽開幕典禮，今年共有101位女黑豹參賽。記者蘇志畬／攝影 2023年第11屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽開幕典禮，中華棒協理事長辜仲諒出席。記者蘇志畬／攝影

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