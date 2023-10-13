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日職／找回7、8成實力 張奕將挑戰日職測試會

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張奕決定繼續拚日職測試。 張奕臉書
張奕決定繼續拚日職測試。 張奕臉書

台灣投手張奕在10月初遭到西武隊釋出，原本目標放在獨立聯盟，今天他透過社群平台宣布，將參加11月15日的日職戰力外測試會，自認狀況恢復到7、8成，屆時應能展現出應有實力，期待藉此重返日職。

日職球季結束後，各隊陸續釋出球員，不少人透過媒體傳達有意參加測試會的訊息，張奕今天在個人臉書同時以日文、中文宣布，將參加今年的測試會。

在被西武隊釋出後，張奕持續訓練，同時也治療肩膀傷勢，期待早日復出，在思考未來前途時，考量到球迷以及家人，做出結論「今天，我想向大家宣布我將會『參加測試會』」。

張奕表示：「由於在賽季中，我已經認真進行了治療，因此我感到已經可以達到70%到80％的表現水平。 」在測試會上，張奕期許自己能夠盡全力展示目前的最佳投球，「以確保明年作為職業球員將能達到100％表現。」

距離11月15日的測試會只剩下1個月，張奕表示自己已經下定決心，專注在棒球上，要爭取讓大家感受到自己的潛力，也感謝一直全力支持自己挑戰的家人。

張奕 西武 棒球

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