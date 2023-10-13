日職／羅德季後賽首戰推佐佐木朗希先發 對決軟銀洋投史都華
日職季後賽明天登場，洋聯第2的羅德隊將派「令和怪物」佐佐木朗希先發，這是他相隔2年後，再度於高潮系列賽先發登板。洋聯第3的軟銀隊則派洋投史都華（Carter Stewart Jr.）應戰。
佐佐木朗希本季先發15場，主投91局狂飆135K，防禦率1.78。他在7月24日先發時左側腹拉傷，他9月初重返一軍只投2場比賽，分別是3局45球和3局70球。後來又出現發燒症狀，缺席剩餘例行賽。
明天將是佐佐木朗希相隔27天後再次一軍登板，同時是2021年後首度於高潮系列賽先發。羅德監督吉井理人解釋，「球隊目前缺少先發投手，佐佐木能及時歸隊真是幫了大忙。他是先發投手，我希望他能盡力拉長局數。」
軟銀洋投史都華本季先發14場，主投77.1局送出67K，防禦率3.38。他本季面對羅德2場都吞敗，總共主投10局失8分，防禦率7.20。
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