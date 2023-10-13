中職／慘！高國輝連8打席被三振平紀錄 上一人是獅隊球員

富邦悍將高國輝今年將卸下球員身分，他9月底回歸一軍後持續為球隊做出貢獻，不過近期陷入小低潮，昨天面對中信兄弟時，跨場次連8打席被三振，追平中職紀錄。

高國輝9月26日重返一軍，首戰就轟出全壘打，一度連6戰敲出安打，扛起悍將第四棒。不過高國輝近期再度陷入低潮，不僅連4場無安打，昨天對戰中信兄弟德保拉首打席、第2打席都被三振，連8打席遭三振平中職紀錄。

高國輝第6局敲出右外野飛球出局，終結這項不名譽紀錄。前統一獅球員鄧志偉曾在2017年5月5日至9月17日跨場次連8打席被三振。

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