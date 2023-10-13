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中職／中信兄弟遇不利判決 球迷學林威助立即彩色列印抗議

聯合新聞網／ 綜合報導
場上出現爭議判決後，有現場球迷立即彩色引印出來抗議。 截圖自影片
場上出現爭議判決後，有現場球迷立即彩色引印出來抗議。 截圖自影片

中信兄弟隊昨天在主場以1：0完封富邦悍將隊，不過比賽中有個判決令兄弟球迷相當不滿，現場觀眾竟仿效海外發展顧問林威助，現場列印以表達抗議。

該爭議判決出現在4局下1出局一、二壘有人，兄弟打者許基宏敲出一壘邊線的滾地球，有機會成為帶有打點的長打，結果裁判認定是界外球，兄弟總教練彭政閔也進場向裁判了解狀況。

6局下轉播鏡頭突然照到場邊一名女球迷，她舉著一張列印圖，內容是該判決畫面並打上紅色框框，不少網友想起去年8月19日賽後，林威助拿「彩色列印」截圖抗議判決的名場面。

中信兄弟 林威助

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