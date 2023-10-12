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中職／德保拉連4季2位數勝投 生涯56勝追平獅隊傳奇王漢

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟投手德保拉。 中信兄弟提供
中信兄弟投手德保拉。 中信兄弟提供

中信兄弟、富邦悍將隊今天在台中洲際球場交手，雙方先發投手德保拉江國豪形成投手戰，兄弟6局下滿壘時，靠陳文杰保送擠回致勝分，終場以1：0獲勝，德保拉7局好投奪下本季第10勝。

德保拉用93球完成7局任務，被揮出4支安打、保送1次，投出6次三振，繼鋼龍、布雷克、布里悍後，成為中職本季第4位奪下10勝的投手，也是2020年加盟兄弟後，連續4季達到2位數勝投。

德保拉本季戰績10勝9敗、防禦率3.64，生涯累積56勝，追平統一獅隊退役洋投王漢，並列中職史上第20、洋將並列第6，只差同樣從獅隊退休的柏格2勝。

兄弟前3局都是3上3下，開賽連續10人次被解決，4局下1出局後，王威晨才揮出全隊第1支安打，詹子賢接著安打攻占一、二壘，不過還是留下殘壘。

兄弟5局下再靠江坤宇安打、岳東華保送攻占一、二壘，還是無法得分。

6局下1出局後，詹子賢揮出安打、許基宏獲保送，江國豪再解決一人形成兩出局，接著又狀況不穩，連續保送江坤宇、陳文杰，兄弟攻下全場第1分。

江國豪此時退場，李子強登板後三振高宇杰，化解滿壘危機，但悍將打線始終無法突破德保拉、蔡齊哲、吳俊偉的封鎖，全場只有4支安打，完全得不了分。

江國豪先發5.2局，被安打4支、保送4次，投出3次三振，失1分吞敗，從4月27日至今吞下5連敗，本季戰績掉到1勝6敗、防禦率4.40；悍將最近4連敗，下半季23勝1和28敗，排名獨居最後。

中信兄弟投手德保拉。 中信兄弟提供
中信兄弟投手德保拉。 中信兄弟提供

德保拉 江國豪

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